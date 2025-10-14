Экс-заместитель Порошенко* тайно сбежал с Украины, выдав себя за командированного

Весной 2024 года партия «Европейская солидарность» сообщала, что сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыски в доме Елисеева. По данным украинских СМИ, экс-чиновник фигурировал в нескольких расследованиях, связанных с коррупцией в окружении Порошенко*. Теперь журналисты утверждают, что он использовал служебное удостоверение и фиктивные бумаги, чтобы пересечь границу.