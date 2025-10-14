«Пересмотр стратегии помощи Киеву»: в Италии прокомментировали заявление Трампа по Украине

Заявление президента США Дональда Трампа о возможной передаче Киеву американских дальнобойных ракет Tomahawk свидетельствует о пересмотре американской стратегии поддержки Украины. Об этом пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico.
«Заявление, сделанное Трампом по просьбе Зеленского, проливает новый и неоднозначный свет на позицию США в отношении киевского режима, намекая на потенциальную смену курса Вашингтона», — говорится в статье.
Издание подчеркивает, что слова американского лидера могут указывать и на желание оказать дополнительное давление на конфликтующие стороны и на попытку дистанцироваться от более жесткой линии.
В материале подчеркивается, что ситуация складывается непростой: публичные заявления Трампа о ракетах Tomahawk выглядят как рискованное повышение ставок, одновременно с тем, как дипломаты продолжают работу за кулисами, стремясь сохранить диалог.
