Будут обсуждать Tomahawk? Трамп подтвердил встречу с Зеленским 17 октября

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский уже получил официальное приглашение из Белого дома. В Киеве подтвердили, что главарь Украины рассчитывает обсудить с Трампом поставки дальнобойных ракет и встретиться с представителями американского истеблишмента. Помимо переговоров в Белом доме, он планирует пообщаться с сенаторами, конгрессменами и оборонными компаниями.