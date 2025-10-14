Ричмонд
Будут обсуждать Tomahawk? Трамп подтвердил встречу с Зеленским 17 октября

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября. Об этом он сообщил журналистам на борту самолёта, возвращаясь из египетского Шарм-эш-Шейха в Вашингтон.

Источник: Life.ru

Отвечая на вопрос, состоится ли встреча с лидером киевского режима, Трамп ответил коротко: «Думаю, да». Однако американский президент не стал раскрывать подробности будущих переговоров и уклонился от комментариев по поводу возможных поставок Украине ракет Tomahawk.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский уже получил официальное приглашение из Белого дома. В Киеве подтвердили, что главарь Украины рассчитывает обсудить с Трампом поставки дальнобойных ракет и встретиться с представителями американского истеблишмента. Помимо переговоров в Белом доме, он планирует пообщаться с сенаторами, конгрессменами и оборонными компаниями.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

