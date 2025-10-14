В США раскрыли единственный способ предотвратить крах Украины

Чтобы спасти Украину от краха, Евросоюзу придется использовать замороженные российские активы — другого выхода у объединения просто нет. Об этом пишет Bloomberg.
В материале говорится, что Евросоюз всё больше убеждается: использование около 200 миллиардов евро из замороженных активов российского Центробанка — единственный реальный способ обеспечить устойчивое финансирование Украины. Отмечается, что другие источники помощи Киеву постепенно иссякают.
Кроме того, по информации Bloomberg, уже на следующей неделе ЕС может согласовать механизм использования этих средств. Ожидается, что окончательное решение примут на предстоящей встрече в Брюсселе.
На срочность процесса влияет и то, что в нынешних условиях в основном Европа покрывает военные и экономические потребности Украины, поскольку США отказались финансировать поставки оружия.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский, заявил, что Киев якобы может взять средства на приобретение ракет «Томагавк» из замороженных активов России.