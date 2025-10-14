Посол Гончар: НАТО и ЕС повышают риски непреднамеренного столкновения с Россией

«Проблема, к сожалению, не только в воинственной риторике, но и в реально предпринимаемых “на земле” шагах. В формате НАТО данный факт демонстрируется новыми натовскими нормативами по выходу к 2035 году на уровень расходов на оборону 5% ВВП, что на практике выльется среди прочего в направление астрономических сумм на закупку военной техники. Это при том, что уже сейчас суммарный оборонный бюджет альянса оценивается более чем в 1,5 трлн долларов, что представляет собой 55% общемировых военных трат», — подчеркнул он.