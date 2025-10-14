Bloomberg: ЕС считает активы России единственным источником финансирования Киева

В Европейском союзе растет уверенность в том, что использование замороженных активов РФ на сумму 232 миллиарда долларов является единственным способом обеспечить финансовую поддержку Киеву. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.
По мнению представителей Евросоюза, альтернативные источники финансирования почти исчерпаны.
ЕС планирует достичь политического консенсуса по вопросу использования российских активов на саммите лидеров в Брюсселе на следующей неделе.
— После достижения договоренности Европейская комиссия приступит к разработке юридической базы для механизма перенаправления средств Киеву, ориентировочно ко второму кварталу 2026 года, — сказано в статье.
Украине намерены предоставить кредит в размере 163 миллиардов долларов, который будет обеспечен активами РФ. Возврат средств России будет возможен только при условии согласия Москвы на компенсацию ущерба, нанесенного Украине, говорится в публикации.
Бельгия потребовала от стран ЕС юридических гарантий и разделения рисков по плану использования замороженных российских активов для «репарационного» кредита Украине на 140 миллиардов евро, написало 9 октября издание Politico. Отмечается, что большая часть активов хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.