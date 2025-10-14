Трамп подтвердил планы встретиться с Зеленским

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что 17 октября собирается встретиться в Белом доме с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
«Думаю, что да», — сказал американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Трамп также отметил, что содействие в урегулировании украинского конфликта может оказать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Его (Эрдогана — прим. ред.) уважает Россия, про Украину я ничего не могу сказать, но его уважает (российский лидер Владимир) Путин, и он мой друг», — сказал руководитель Белого дома.
Напомним, ранее британская газета Financial Times со ссылкой на украинское посольство в Вашингтоне написала, что Трамп планирует встретиться с Зеленским. В публикации утверждалось, что глава киевского режима уже получил официальное приглашение в Белый дом.