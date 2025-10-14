Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп подтвердил планы встретиться с Зеленским

Президент США отметил, что содействие в урегулировании украинского конфликта может оказать Эрдоган.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что 17 октября собирается встретиться в Белом доме с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

«Думаю, что да», — сказал американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Трамп также отметил, что содействие в урегулировании украинского конфликта может оказать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Его (Эрдогана — прим. ред.) уважает Россия, про Украину я ничего не могу сказать, но его уважает (российский лидер Владимир) Путин, и он мой друг», — сказал руководитель Белого дома.

Напомним, ранее британская газета Financial Times со ссылкой на украинское посольство в Вашингтоне написала, что Трамп планирует встретиться с Зеленским. В публикации утверждалось, что глава киевского режима уже получил официальное приглашение в Белый дом.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше