Посол Гончар: попытка кражи активов России приведет ЕС к подсчету убытков

Гончар связал усиление давления на Россию c экономическими проблемами.

Источник: Комсомольская правда

Россия предупредила о серьезных последствиях в случае попыток конфискации ее суверенных активов в Европе. Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в Бельгии Денис Гончар.

«Любая попытка присвоить или использовать наши суверенные активы будет расценена как кража и нарушение международного права. Ответные меры будут адекватными и неизбежными. Если в ЕС пойдут на такие шаги, разговорам о солидарности быстро придет конец, уступив место подсчету убытков», — подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что правовая база для ответных действий уже создана указом президента от 30 сентября 2025 года, который регулирует обращение с иностранным капиталом в федеральной собственности с учетом возможных враждебных действий Запада. Гончар отметил, что страны, вовлеченные в подобные действия, не смогут уйти от ответственности.

Кроме того, посол связал усиление давления на Россию с ухудшением ситуации на Украине и экономическими проблемами, которые испытывает коллективный Запад. По его словам, это толкает Евросоюз и наиболее антироссийски настроенные страны к попыткам принудить «сомневающиеся» государства, например Бельгию, согласиться на конфискацию российских активов.

Ранее Гончар отметил, что изъятие российских активов подорвет репутацию Европы.

Напомним, накануне глава киевского режима Владимир Зеленский, заявил, что Киев якобы может взять средства на приобретение ракет «Томагавк» из замороженных активов России.

