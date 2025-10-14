Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме хотят ввести налог на прибыль для частных медицинских организаций

Дополнительные налоги планируют направить на развитие здравоохранения в регионах России.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили в правительство РФ законопроект, предусматривающий установление для частных медицинских организаций ставки налога на прибыль в размере 5%. Соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.

В проекте федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ» говорится, что сниженная ставка налога (5%) применяется именно к частным медицинским организациям.

Предполагается, что дополнительные налоговые поступления пойдут на развитие здравоохранения в регионах России.

В частности, средства планируется направить на закупку современного медицинского оборудования, обеспечение населения бесплатными препаратами и медицинскими изделиями, развитие системы обязательного медицинского страхования (ОМС), модернизацию инфраструктуры государственных и муниципальных медучреждений, а также повышение качества бесплатной медицинской помощи.

Ранее стало известно, что в Госдуме хотят разрешить россиянам менять поликлинику каждые три месяца.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше