В Госдуме хотят ввести налог на прибыль для частных медицинских организаций

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили в правительство РФ законопроект, предусматривающий установление для частных медицинских организаций ставки налога на прибыль в размере 5%. Соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В проекте федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ» говорится, что сниженная ставка налога (5%) применяется именно к частным медицинским организациям.
Предполагается, что дополнительные налоговые поступления пойдут на развитие здравоохранения в регионах России.
В частности, средства планируется направить на закупку современного медицинского оборудования, обеспечение населения бесплатными препаратами и медицинскими изделиями, развитие системы обязательного медицинского страхования (ОМС), модернизацию инфраструктуры государственных и муниципальных медучреждений, а также повышение качества бесплатной медицинской помощи.
