Байден поблагодарил Трампа за мирное соглашение Израиля и «Хамаса»

«Я воздаю должное президенту Трампу и его команде за их работу по доведению до конца соглашения о возобновлении перемирия», — написал он. Он отметил, что часть работы по освобождению заложников выполнила администрация США при его президентстве.
По мнению Байдена, теперь, при поддержке Соединенных Штатов и мирового сообщества, Ближний Восток «встал на путь к миру». Экс-президент выразил надежду на «прочное» будущее как для израильтян, так и для палестинцев.
