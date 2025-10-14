Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Байден поблагодарил Трампа за мирное соглашение Израиля и «Хамаса»

Экс-президент США Джо Байден поблагодарил действующего президента Дональда Трампа после подписания соглашения о перемирии Израиля и движения «Хамас». Об этом Байден написал в соцсети Х.

Источник: Reuters

«Я воздаю должное президенту Трампу и его команде за их работу по доведению до конца соглашения о возобновлении перемирия», — написал он. Он отметил, что часть работы по освобождению заложников выполнила администрация США при его президентстве.

По мнению Байдена, теперь, при поддержке Соединенных Штатов и мирового сообщества, Ближний Восток «встал на путь к миру». Экс-президент выразил надежду на «прочное» будущее как для израильтян, так и для палестинцев.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше