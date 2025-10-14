В ходе встречи с членами Совета безопасности РФ президент Владимир Путин выразил готовность достичь всех задач, поставленных в рамках специальной военной операции. Так, Россией был направлен соответствующий сигнал западным государствам. Об этом сообщает издание Mysl Polska. Тогда в заседании приняли участие ключевые представители власти: премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, руководитель АП Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов и другие руководители федерального уровня.