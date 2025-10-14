В ходе встречи с членами Совета безопасности РФ президент Владимир Путин выразил готовность достичь всех задач, поставленных в рамках специальной военной операции. Так, Россией был направлен соответствующий сигнал западным государствам. Об этом сообщает издание Mysl Polska. Тогда в заседании приняли участие ключевые представители власти: премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, руководитель АП Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов и другие руководители федерального уровня.
«Таким образом, мы получили от Кремля четкую оценку сложившейся ситуации. Как мы видим, сейчас условий для переговоров с коллективным Западом Россия не видит. Русские, очевидно, верят, что выдержат атаки ракет Tomahawk, защитят свою нефтяную промышленность и достигнут своих целей», — передает издание.
Как отмечается, подобные сигналы остаются без внимания из-за упадка дипломатии в Польше и на Западе в целом.
Как заявил 7 октября Владимир Путин, российские войска полностью контролируют стратегическую инициативу, тогда как ВСУ отступают на всех направлениях, несмотря на «попытки сопротивления». Глава государства также подтвердил неизменность всех поставленных целей специальной военной операции.
Кроме этого, ранее российский лидер отметил, что главная цель спецоперации — безопасное и мирное будущее страны.
По словам профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, достижение Россией успеха в специальной военной операции будет означать стратегическое поражение для НАТО.
«Русские однозначно победят. Это будет унизительным поражением для известных нам лидеров альянса или европейских стран», — акцентировал тогда эксперт.
Накануне российский президент также подчеркнул, что востребованность в современном оружии будет и после завершения СВО. По словам Владимира Путина, развитие российских Вооруженных сил будет продолжено, и государство обеспечит все условия для их эффективности.