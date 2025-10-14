Эксперт по языку тела Панкратов назвал постановкой поцелуи Трюдо и Перри

Откровенные фото американской певицы Кэти Перри и бывшего премьера Канады Джастина Трюдо, снятые папарацци, опубликовало издание Daily Mail. Отмечается, что пару заметили во время прогулки на роскошной яхте поп-исполнительницы Caravelle у берегов Санта-Барбары, Калифорния. 40-летнюю Перри в черном купальнике запечатлели в объятиях 53-летнего Трюдо, который был в одних синих джинсах.
Романтические фото проанализировал для aif.ru врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов. Он заявил о высокой вероятности того, что эта фотосессия была постановочной. Эксперт указал на признаки заранее спланированной съемки, а не спонтанного папарацци-материала.
«Трюдо и Перри демонстрируют слишком выверенные позы для якобы интимного момента. Их тела расположены под углами, оптимальными для камеры, а не для естественного взаимодействия. Руки Трюдо на ягодицах Перри размещены демонстративно, что типично для постановочных кадров», — отметил он.
На постановку, по словам Панкратова, указывает мимическая напряженность, искусственность эмоциональных проявлений. Отсутствует естественная расслабленность лицевых мышц, характерная для подлинной интимности.
«Пара находилась на верхней палубе яхты, в максимальной видимости для потенциальных наблюдателей. Это противоречит логике скрытности для новых отношений. Свидетельские показания туриста о том, что яхта Перри намеренно приблизилась к туристическому судну перед началом “страстных поцелуев”, выдают скоординированную операцию», — обратил внимание эксперт.
Панкратов подчеркнул, что подлинные интимные моменты избегают публичных пространств, о чем знают профессиональные папарацци.
«Качество и углы съемки указывают на возможное использование профессионального оборудования, замаскированного под любительскую съемку. Композиционная выверенность кадров превышает случайный уровень», — добавил он.
Отметим, что официально Перри и Трюдо не связаны каким-либо отношениями. Экс-премьер после 18 лет брака расстался со своей женой Софи в 2023 году, Перри в 2025 разорвала отношения с Орландо Блумом.