Мадуро сделал резкое заявление про Мачадо

Оппозиционерка Мачадо, которой власти Венесуэлы запретили занимать государственные должности до 2030 года, возглавляла предвыборную кампанию кандидата Эдмундо Гонсалеса, ставшего в ее отсутствие основным соперником действующего правительства на президентских выборах 2024 года. После дня голосования она перестала появляться на публике на фоне заявлений о ее ответственности за беспорядки и, по неподтвержденным данным, скрывалась в одном из дипломатических представительств в Каракасе. Власти Венесуэлы заявляли, что она находится в Испании.