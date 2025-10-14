Мадуро сделал резкое заявление про Мачадо

«Девяносто процентов населения отвергают демоническую ведьму Сайону», — сказал он, комментируя призывы Мачадо к иностранному вмешательству.
Как пишет издание, Мадуро подтвердил готовность венесуэльского народа защищать свою родину от посягательств тех, кто не согласен на справедливый мир с достоинством и равенством.
«Мы хотим мира, и у нас будет мир, но мир со свободой, с суверенитетом», — подытожил Мадуро.
Прозвище «Сайона» отсылает к мстительному духу из венесуэльского фольклора.
В прошлую пятницу Нобелевский комитет присудил премию мира лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо.
Оппозиционерка Мачадо, которой власти Венесуэлы запретили занимать государственные должности до 2030 года, возглавляла предвыборную кампанию кандидата Эдмундо Гонсалеса, ставшего в ее отсутствие основным соперником действующего правительства на президентских выборах 2024 года. После дня голосования она перестала появляться на публике на фоне заявлений о ее ответственности за беспорядки и, по неподтвержденным данным, скрывалась в одном из дипломатических представительств в Каракасе. Власти Венесуэлы заявляли, что она находится в Испании.
В 2015 году Мачадо была лишена депутатских полномочий по делу о коррупции. Тем не менее, она победила в праймериз своего движения в октябре 2023 года и сменила самопровозглашенного экс-президента Хуана Гуаидо как лидер антиправительственного движения. Ее политические амбиции, невзирая на правовые запреты на родине, как и в случае с Гуаидо, поддерживает ряд западных стран.