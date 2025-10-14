Ричмонд
Посол Гончар: попытка конфискации активов РФ приведет ЕС к подсчёту убытков

Посол РФ в Бельгии пояснил, что конфискация российских активов будет расценена как воровство.

Любая попытка конфискации или использования замороженных Западом российских активов приведёт к тому, что ЕС придётся подсчитывать убытки после ответа со стороны России, заявил посол РФ в Бельгии Денис Гончар.

Он пояснил, что подобные шаги Евросоюза будут расценены как воровство.

«Реакция будет соразмерной. Могу вас заверить, что если ээсовцы всё же решатся реализовать этот замысел, их разговоры о солидарности быстро сменятся подсчётом убытков», — сказал дипломат, слова которого приводит ТАСС.

По словам Гончара, российские власти уже подготовили правовую базу для ответа.

«Указ президента от 30 сентября 2025 года закрепил новый порядок обращения с иностранным капиталом, находящимся в федеральной собственности, для обеспечения национальных интересов России с учётом потенциальных враждебных шагов западников», — отметил посол.

Дипломат предупредил, что страны, которые будут причастны к конфискации активов, не смогут избежать ответственности.

Напомним, в сентябре президент Франции Эмманюэль Макрон признал, что конфисковать замороженные российские активы невозможно без нарушения права. Политик заявил, что в связи с этим ЕС якобы не пойдёт на такой шаг. 1 октября Еврокомиссия сообщила, что перечислила Украине 4 млрд евро из доходов, полученных от замороженных российских активов.

