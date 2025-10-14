Ричмонд
Посол Казахстана принял участие во встрече дипломатов прикаспийских стран в Москве

АСТАНА, 14 окт — Sputnik. Главы четырех дипломатических миссий стран Каспийского региона в России встретились в Москве с Сергеем Лавровым, сообщили в МИД России.

Источник: МИД России

Дипломаты, в том числе посол Казахстана в России Даурен Абаев, обсудили подготовку к мероприятиям на высшем и высоком уровне для каспийских стран.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями по широкому кругу вопросов многопланового сотрудничества в Каспийском регионе и углубления взаимодействия в рамках «пятёрки».

отмечается в сообщении российского ведомства

Кроме послов Азербайджана, Ирана, Туркменистана во встрече участвовали глава комитета по международным делам Совфеда и комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, добавили в ведомстве.

