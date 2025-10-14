Посол Казахстана принял участие во встрече дипломатов прикаспийских стран в Москве

Дипломаты, в том числе посол Казахстана в России Даурен Абаев, обсудили подготовку к мероприятиям на высшем и высоком уровне для каспийских стран.
Состоялся заинтересованный обмен мнениями по широкому кругу вопросов многопланового сотрудничества в Каспийском регионе и углубления взаимодействия в рамках «пятёрки».
Кроме послов Азербайджана, Ирана, Туркменистана во встрече участвовали глава комитета по международным делам Совфеда и комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, добавили в ведомстве.
