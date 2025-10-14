Депутат Свинцов: роботы смогут заменить 95% работников низкой квалификации

Роботы способны заменить 95% работников в России, имеющих низкую трудовую квалификацию. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Андрей Свинцов в интервью для корреспондента «Комсомольской правды».
«Вопрос программного обеспечения. Скоро железные помощники смогут заменить 95% работников низкой квалификации», — заявил он.
По словам Свинцова, замена работников в неквалифицированных профессиях, включая прибывающих в Россию трудовых мигрантов из Средней Азии, несет в себе определенную выгоду. Депутат отметил, что в отличии от людей, роботы не просят есть и могут работать круглосуточно, а также у них «нет семей».
Свинцов подчеркнул, что на сегодняшний день только в Москве насчитывается порядка 10 тысяч курьеров, прибывших в Россию из других регионов вместе с тысячами своих жен и детей.
