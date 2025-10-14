Ричмонд
Мадуро выразил благодарность России и Китаю за поддержку в Совбезе ООН

Мадуро заявил о дипломатической защите Венесуэлы по международному праву.

Источник: Комсомольская правда

Президент Венесуэлы Николас Мадуро высоко оценил поддержку России и Китая на заседании Совета Безопасности ООН, которое прошло 10 октября по инициативе Боливарианской Республики.

«Заседание Совета Безопасности ООН началось с двух ключевых выступлений: исторического выступления постпреда России Василия Небензи, председательствующего в Совете, и впечатляющей речи постпреда Китая Фу Цуна», — сказал Мадуро в программе «С Мадуро плюс» на Venezolana de Television.

Он подчеркнул, что Венесуэле была оказана дипломатическая защита, основанная на принципах международного права.

По словам президента, почти все выступающие высказали солидарность с Венесуэлой. Значительная часть членов Совета осудила американское военное присутствие в Карибском море, включая размещение атомной подводной лодки — что, по словам Мадуро, противоречит Договору Тлателолко о зоне свободной от ядерного оружия.

Он также отметил, что «даже союзники Вашингтона не поддержали заявления американского посла».

Недавно Николас Мадуро предложил США передать природные богатства его страны в обмен на смягчение политики. Однако Вашингтон ответил жестким отказом.

