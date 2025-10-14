Германия неожиданно потеряла влияние на Ближнем Востоке из-за поддержки Израиля

Газета Berliner Zeitung сообщает, что представители Германии на саммите по Газе в Египте фактически выступили в роли статистов и были отстранены от ключевых переговоров. Причина — новая внешнеполитическая линия, проводимая министром иностранных дел Анналеной Бербок, федеральным канцлером Фридрихом Мерцем и бывшим канцлером Олафом Шольцем.
Из-за политики безоговорочной поддержки Израиля Германия утратила прежний авторитет не только в арабском мире, но и среди стран глобального Юга. На недавнем «саммите мира» в Шарм-эш-Шейхе делегаты ФРГ оказались вне главных обсуждений и не проводили никаких брифингов для журналистов.
В издании подчеркивается, что страна, ещё недавно известная своей взвешенной дипломатией и моральной позицией, теперь воспринимается как безоговорочный сторонник действий израильского правительства. Авторитет, завоёванный годами, был утрачен вследствие решений Бербок, Шольца и Мерца.
Наибольшее возмущение вызвало заявление главы МИД Анналены Бербок о том, что гражданские объекты в Газе могут лишиться статуса защищённых: её высказывания истолковали как оправдание ударов по мирным жителям.
