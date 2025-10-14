Германия неожиданно потеряла влияние на Ближнем Востоке из-за поддержки Израиля

Газета Berliner Zeitung сообщает, что представители Германии на саммите по Газе в Египте фактически выступили в роли статистов и были отстранены от ключевых переговоров. Причина — новая внешнеполитическая линия, проводимая министром иностранных дел Анналеной Бербок, федеральным канцлером Фридрихом Мерцем и бывшим канцлером Олафом Шольцем.