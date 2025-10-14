Панкратов: Трюдо демонстрирует гетеросексуальность на фоне смены повестки

«Постановочная фотосессия была организована с целью политических манипуляций и создания ложного образа для западной аудитории. Трюдо пытается реабилитироваться, улучшить свой имидж. После отставки с поста премьер-министра в марте 2025 года и критики за “слабое руководство”, он остро нуждается в демонстрации альфа-статуса. Связь с международной поп-звездой подходит для этого», — объяснил он.