Панкратов: Трюдо демонстрирует гетеросексуальность на фоне смены повестки

Романтический скандал, вызванный откровенными фото американской певицы Кэти Перри и бывшего премьера Канады Джастина Трюдо, выгоден обоим героям фотосессии. Об этом aif.ru заявил врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов, отметив, что опубликованные в Daily Mail снятые папарацци кадры с высокой степенью вероятности являются постановочными.
«Постановочная фотосессия была организована с целью политических манипуляций и создания ложного образа для западной аудитории. Трюдо пытается реабилитироваться, улучшить свой имидж. После отставки с поста премьер-министра в марте 2025 года и критики за “слабое руководство”, он остро нуждается в демонстрации альфа-статуса. Связь с международной поп-звездой подходит для этого», — объяснил он.
Эксперт обратил внимание на то, что Трюдо пытается продемонстрировать образ гетеросексуала на фоне его многолетней поддержки ЛГБТ-сообщества*.
«В контексте риторики Трампа против ЛГБТ* и консервативного поворота в западной политике, Трюдо стратегически демонстрирует гетеросексуальность. Его многолетняя поддержка ЛГБТ-сообщества* могла создать нежелательные ассоциации среди консервативного электората. Сейчас он пытается отвлечь и от своих политических неудач. Романтический скандал эффективно затмевает обсуждение провалов его правительства и контроверзий последних лет», — указал Панкратов.
По словам эксперта, романтический скандал с фотографиями в компании политика выгоден и Перри.
«Её расставание с Орландо Блумом в июне 2025 года потребовало быстрого восстановления медийного присутствия. Связь с политическим деятелем создает образ “серьезной женщины”. Ассоциация с канадским экс-премьером расширяет аудиторию Перри за пределы американского рынка», — объяснил он.
Панкратов обратил внимание на то, что доступ к материалам практически одновременно получили многие издания, что указывает на централизованное распространение. Эксперт подчеркнул, что отсутствие официальных комментариев с обеих сторон стратегически поддерживает интригу без юридических обязательств.
«Устроенный медийный цирк вокруг романа эффективно затмевает критический анализ политических решений Трюдо и текущих проблем Канады. Таким образом, можно говорить о высокопрофессиональной дезинформационной операции, направленной на реабилитацию имиджа Трюдо как “альфа-самца”, дефлексию вопросов о его политической ориентации. Также эта пиар-акция призвана сместить интерес публики и отвлечь от критики его правительственной деятельности, — сказал он.
Панкратов резюмировал, что спонтанность в случае с этой фотосессией исключается на основании множества технических и поведенческих индикаторов. Эти кадры являются образцом западных методов манипулирования общественным мнением через создание ложных романтических нарративов в политических целях.
*экстремистская организация, запрещенная в России.