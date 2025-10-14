BZ: Мерц и Бербок привели ФРГ к утрате влияния. Вернуть его Берлину будет сложно

По данным газеты, Германия утратила влияние не только в арабском мире, но и на всём глобальном Юге. Авторы публикации подчеркнули, что Бербок и Мерц «растранжирили» накопленный авторитет, а в ходе последнего саммита мира в Египте 13 октября канцлер и вовсе остался в тени — он не участвовал в обсуждениях, не выходил к прессе и выглядел наблюдателем, а не лидером.
Причиной обвала репутации ФРГ называют неосторожные заявления Бербок, сделанные в октябре 2024 года. Тогда её слова можно было трактовать как оправдание израильских ударов по мирным жителям Газы. Теперь Германия расплачивается за этот политический курс, а изоляция страны становится очевидной даже для союзников Берлина.
Ранее Life.ru писал, что сам Фридрих Мерц признал ослабление влияния Запада. По его словам, мир больше не ориентируется на западные ценности и ищет новые центры силы. Канцлер призвал Германию «вспомнить амбиции» и выработать собственный путь, чтобы не оказаться в хвосте глобальных перемен.
