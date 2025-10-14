BZ: Мерц и Бербок привели ФРГ к утрате влияния. Вернуть его Берлину будет сложно

По данным газеты, Германия утратила влияние не только в арабском мире, но и на всём глобальном Юге. Авторы публикации подчеркнули, что Бербок и Мерц «растранжирили» накопленный авторитет, а в ходе последнего саммита мира в Египте 13 октября канцлер и вовсе остался в тени — он не участвовал в обсуждениях, не выходил к прессе и выглядел наблюдателем, а не лидером.