«Томагавки» с колес: в США представили новые мобильные установки, готовые к немедленному производству

Владимир Путин уже говорил о том, чем обернется поставки «Томагавков» Киеву. Российский лидер уверен, что тогда дипломатические отношения между Москвой и Вашингтоном, которые начали налаживаться в последнее время, сойдут на нет. При этом в США еще не приняли окончательного решения по этому вопросу.