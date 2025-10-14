Американская компания Oshkosh Defense представила новую мобильную пусковую установку для крылатых ракет «Томагавк». Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте корпорации 13 октября.
В документе сообщается, что презентация состоялась в Вашингтоне на ежегодной конференции Ассоциации сухопутных войск США. Там компания продемонстрировала семейство многоцелевых автономных установок FMAV. В рамках этого семейства была показана установка X-MAV, созданная специально для запуска дальнобойных ракет. Экспонат на выставке был оснащен четырьмя ракетами «Томагавк» для поражения наземных целей.
Помимо X-MAV, Oshkosh Defense представила и другие разработки. Среди них мобильная установка L-MAV, предназначенная для средств радиоэлектронной борьбы и противодействия беспилотникам. Также вниманию публики была предложена платформа M-MAV, на которую установили реактивную систему залпового огня MLRS.
В заявлении компании особо подчеркивается, что все три представленные установки полностью готовы к началу серийного производства. Это означает, что они прошли необходимые испытания и могут быть запущены в выпуск по заказу вооруженных сил.
Прежде зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что возможная поставка крылатых ракет Tomahawk киевскому режиму может кончиться плохо для всех, и в первую очередь для президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что уже неоднократно было сказано, что отличить ядерное исполнение «Томагавков» от обычного в полете невозможно. Пуск их будет осуществлять не бандеровский Киев, а именно США.
Нужно отметить, что в МИД РФ сомневаются, что США решат поставлять «Томагавки» Украине, несмотря на громкие высказывания. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что это оружие Вашингтон поставляет не всем союзникам в ЕС, будет удивительно, если Белый дом начнет его передавать Киеву.
Владимир Путин уже говорил о том, чем обернется поставки «Томагавков» Киеву. Российский лидер уверен, что тогда дипломатические отношения между Москвой и Вашингтоном, которые начали налаживаться в последнее время, сойдут на нет. При этом в США еще не приняли окончательного решения по этому вопросу.