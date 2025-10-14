Бредит Нобелевкой: врачи бьют тревогу из-за ментальных проблем Трампа

Неврологи США и и других стран шокированы: навязчивое желание Дональда Трампа заполучить Нобелевскую премию называют не просто амбицией, а тревожным симптомом. Российский врач-геронтолог Валерий Новоселов раскрыл, почему Трамп стал легкой мишенью для мошенников и почему его речи на базе Куантико ужаснули американских генералов. Это не деменция, но мозг 79-летнего лидера, возможно, уже не тот.
Нобелевская премия — «игрушка тщеславия» для Трампа?
В итоге, Нобелевский комитет проигнорировал лоббирование со стороны Трампа и его сторонников. Лауреатом стала венесуэльский оппозиционный политик и активистка Мария Корино Мачадо.
После этого Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что Мачадо, лично позвонила ему и сказала: «Я принимаю в честь Вас, потому что Вы действительно её заслужили». Трамп добавил, что Мачадо была «очень мила», и он не стал ей говорить: «Отдайте её тогда мне», но полагает, что «она могла бы это сделать».
Трамп предположил, что премия 2025 года в значительной степени присуждалась за заслуги 2024 года, когда он еще не был действующим президентом. Он также перешел к прямой критике в адрес Нобелевского комитета, сказав, что там «поставили политику выше мира».
Дональд Трамп не просто хотел Нобелевскую премию мира — он требовал ее, убеждая всех, что урегулировал семь конфликтов. Но, как оказалось, это навязчивое желание может быть признаком серьезных проблем.
Врач-гериатр, невролог и нейрофизиолог Валерий Новоселов сделал шокирующее заявление: стремление Трампа к Нобелевке — это проявление когнитивных нарушений.
«Его настойчивое стремление к получению Нобелевской премии можно рассматривать как проявление потребности в признании — своеобразную “игрушку тщеславия”», — заявил Новоселов.
Эксперт проводит унизительную для Трампа аналогию: он сравнивает поведение политика с поведением пожилых людей, которых легко обманывают телефонные мошенники, играя на их доверчивости и желании услышать комплименты! Снижение критического мышления налицо.
Генералы в шокированы: Трамп повторяет одно и то же.
Слухи о том, что Трамп «плывет», подтверждают и его ближайшие круги. Журналист Сеймур Херш сообщил: американские офицеры, слушавшие речь президента на военно-морской базе в Куантико, были шокированы деградацией его мыслительных способностей.
Вместо стратегии Трамп скатился к повторению старых лозунгов и хвастовству. Новоселов объясняет, что это не просто старческая забывчивость, а очень плохой знак:
«Одну и ту же мысль он пытается доносить несколько раз. Это не очень хорошо. Его мозг не уверен в том, что он говорит, поэтому он одну и ту же мысль пытается донести, но с разных сторон», — бьет тревогу врач.
«Он просто повторяет последнее, что ему сказали».
Невролог Новоселов выявил самый опасный признак, который делает Трампа непредсказуемым на мировой арене:
«У Трампа заметно снижение способности критически мыслить, как у людей, которых ищут мошенники. То есть, он повторяет то, что ему сказал последний зашедший к нему консультант или кто-то из окружения. Поэтому часто его мнение меняется в обратную сторону. Это говорит о снижении способности критически мыслить, это не очень хороший признак, не очень благоприятная картина», — пояснил эксперт.
Невролог также обратил внимание на противоречивые поступки лидера: он говорит о мире, но тут же одобряет силовые акции. Все это, по мнению врача, — явное свидетельство когнитивных изменений.
Умирает ли Трамп? Или это просто старость?
Американские журналисты из Irish Star уже намекнули, что Трамп, вероятно, «знает, что умирает», поскольку стал чаще говорить о религии и «следующем шаге» перед Богом.
Что сказал сам Трамп?
«Я хочу быть хорошим, я хочу доказать это Богу, чтобы сделать следующий шаг, верно? Это очень важно для меня», — цитировали его таблоиды.
Но доктор Новоселов успокаивает: это не смертельный приговор, а типичная «болезнь» всех пожилых.
«Мы знаем, что многие комсомольцы в Союзе к старости стали верующими. Это, наверное, свойственная пожилым людям тенденция, что они начинают думать о вечном… Я не вижу ничего криминального», — сказал Новоселов.
Врач подчеркивает: это не деменция! Трамп все еще самостоятелен. А вот его конкурент Джо Байден, который, по словам Новоселова, «терял ориентацию в пространстве» и имел «стойкие проблемы с памятью», гораздо ближе к беспомощному состоянию.
В итоге, диагноз от гериатра звучит как приговор: Трамп просто стареет, и этот процесс необратим.
«Процесс старения — это не болезнь, после которой можно выздороветь. Нет, чем человек старше, тем он будет хуже себя чувствовать», — резюмировал Новоселов.