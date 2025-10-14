Глава МИД Казахстана открыл «комнату» республики в офисе Продовольственной организации ООН

Это многофункциональное пространство, открытое для всех государств-членов и секретариата Организации в штаб-квартире в Риме, сообщили в МИД Казахстана.
Ермек Кошербаев отметил, что это событие является важным этапом в развитии тесного и плодотворного сотрудничества между Казахстаном и ФАО, начавшегося с момента вступления страны в Организацию в 1997 году.
В последние годы наше взаимодействие с ФАО, в том числе в рамках программы партнёрства Казахстан-ФАО, позволило обеспечить широкое сотрудничество в ключевых секторах. Открытие этого зала не просто жест доброй воли, но и наглядное свидетельство нашей приверженности общим целям и принципам многостороннего сотрудничества.
Министр поздравил собеседника с 80-летием Организации, отметив её вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности и устойчивое развитие сельского хозяйства.
Глава МИД Казахстана подчеркнул, что в рамках Программы партнёрства между РК и ФАО уже начата реализация совместных проектов, и выразил готовность к дальнейшему расширению сотрудничества по этому направлению.