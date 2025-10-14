Глава МИД Казахстана открыл «комнату» республики в офисе Продовольственной организации ООН

В последние годы наше взаимодействие с ФАО, в том числе в рамках программы партнёрства Казахстан-ФАО, позволило обеспечить широкое сотрудничество в ключевых секторах. Открытие этого зала не просто жест доброй воли, но и наглядное свидетельство нашей приверженности общим целям и принципам многостороннего сотрудничества.