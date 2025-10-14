Ричмонд
+15°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Казахстана открыл «комнату» республики в офисе Продовольственной организации ООН

АСТАНА, 14 окт — Sputnik. Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев вместе с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюем открыли комнату «Казахстан» в штаб-квартире ФАО.

Источник: Пресс-служба МИД Казахстана

Это многофункциональное пространство, открытое для всех государств-членов и секретариата Организации в штаб-квартире в Риме, сообщили в МИД Казахстана.

Ермек Кошербаев отметил, что это событие является важным этапом в развитии тесного и плодотворного сотрудничества между Казахстаном и ФАО, начавшегося с момента вступления страны в Организацию в 1997 году.

В последние годы наше взаимодействие с ФАО, в том числе в рамках программы партнёрства Казахстан-ФАО, позволило обеспечить широкое сотрудничество в ключевых секторах. Открытие этого зала не просто жест доброй воли, но и наглядное свидетельство нашей приверженности общим целям и принципам многостороннего сотрудничества.

сказал он

Министр поздравил собеседника с 80-летием Организации, отметив её вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности и устойчивое развитие сельского хозяйства.

Глава МИД Казахстана подчеркнул, что в рамках Программы партнёрства между РК и ФАО уже начата реализация совместных проектов, и выразил готовность к дальнейшему расширению сотрудничества по этому направлению.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше