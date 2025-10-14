Ричмонд
Редкая оценка: Байден публично поддержал действия Трампа по урегулированию кризиса в Газе

Экс-президент Байден похвалил Трампа и его команду.

Источник: Комсомольская правда

Бывший президент США Джо Байден сделал заявление о работе действующего американского лидера Дональда Трампа. Он сообщил, что высоко ценит усилия Трампа и его команды, направленные на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Байден написал на своей странице в социальной сети X, что путь к этому перемирию был очень сложным. Он добавил, что его собственная администрация ранее активно работала над возвращением заложников, организацией гуманитарной помощи для палестинского народа и прекращением войны. Бывший президент подчеркнул, что он высоко оценивает работу президента Трампа по возобновлению соглашения о прекращении огня.

Также Байден выразил радость в связи с освобождением последней группы израильских заложников, в которой находились 20 человек. По его словам, Ближний Восток теперь движется в сторону мира. Бывший президент выразил надежду, что этот мир окажется прочным. Он пожелал, чтобы в будущем для израильтян и палестинцев были созданы равные условия, обеспечивающие мир и безопасность.

В ходе пресс-конференции по итогам саммита в Египте президент Соединенных Штатов также заявил, что третий и четвертый этапы его плана по достижению перемирия в секторе Газа уже идут. Он подчеркнул, что приверженность США реализации плана по перемирию, состоящего из 20 пунктов, будет фундаментом для урегулирования ситуации в регионе,

