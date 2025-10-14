Редкая оценка: Байден публично поддержал действия Трампа по урегулированию кризиса в Газе

Также Байден выразил радость в связи с освобождением последней группы израильских заложников, в которой находились 20 человек. По его словам, Ближний Восток теперь движется в сторону мира. Бывший президент выразил надежду, что этот мир окажется прочным. Он пожелал, чтобы в будущем для израильтян и палестинцев были созданы равные условия, обеспечивающие мир и безопасность.