Лукашенко: мудрость, терпение и любовь матерей помогают находить в жизни верный путь

Поздравление Президента с Днем матери.
Дорогие соотечественницы!
Примите самые теплые поздравления с Днем матери.
Будучи душой и оберегом семьи, вы заботливо создаете в доме уют и гармонию, беззаветно посвящаете себя тому, кто дорог чуткому материнскому сердцу. Это одновременно и большое счастье, и огромная ответственность.
Ваши мудрость, терпение и любовь помогают находить верный путь в любых жизненных ситуациях. Благодаря пониманию и поддержке мы достигаем успехов, обретаем силу в трудные и порой судьбоносные моменты.
Особые слова признательности и уважения — многодетным и приемным матерям за доброту и душевную щедрость.
Низкий поклон вам, дорогие мамы. Желаю крепкого здоровья и благополучия. Пусть счастливый блеск детских глаз вдохновляет вас на новые свершения.
Александр Лукашенко,
14 октября 2025 года.