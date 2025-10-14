Ричмонд
Лукашенко: мудрость, терпение и любовь матерей помогают находить в жизни верный путь

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соотечественницам самые теплые поздравления с Днем матери, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

Поздравление Президента с Днем матери.

Дорогие соотечественницы!

Примите самые теплые поздравления с Днем матери.

Будучи душой и оберегом семьи, вы заботливо создаете в доме уют и гармонию, беззаветно посвящаете себя тому, кто дорог чуткому материнскому сердцу. Это одновременно и большое счастье, и огромная ответственность.

Ваши мудрость, терпение и любовь помогают находить верный путь в любых жизненных ситуациях. Благодаря пониманию и поддержке мы достигаем успехов, обретаем силу в трудные и порой судьбоносные моменты.

Особые слова признательности и уважения — многодетным и приемным матерям за доброту и душевную щедрость.

Низкий поклон вам, дорогие мамы. Желаю крепкого здоровья и благополучия. Пусть счастливый блеск детских глаз вдохновляет вас на новые свершения.

Александр Лукашенко,

14 октября 2025 года.

