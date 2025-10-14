Военные из КНР потеряли дар речи, попав на российскую подлодку

Китайские военные испытали невообразимое удивление, когда впервые поднялись на российскую подводную лодку проекта 877 «Палтус». Как отмечают журналисты издания Baijiahao, офицеры КНР были поражены уровнем технологичности российского корабля — полученный опыт оказался намного выше их ожиданий.
До знакомства с российской техникой в Китае полагали, что отечественные субмарины (тип 035) заметно уступают американским аналогам и не могут противостоять флоту США. Создание своего эффективного подводного флота КНР долгое время оставалось нерешённой задачей, поэтому Пекин был вынужден обратиться за импортом.
Поначалу китайские военные относились к российским субмаринам скептически и называли «Палтусы» излишне простыми по конструкции и громоздкими. Однако после поставки первой лодки впечатления офицеров радикально изменились. Осмотрев начинку и попробовав судно на ходовых испытаниях, моряки убедились в заметном превосходстве — лодка оказалась крайне тихой и простой в управлении, значительно превосходя китайские аналоги по этим показателям, передает АБН24.
Такой опыт стал переломным в оценке российских технологий: КНР заказал у Москвы ещё десять улучшенных субмарин нового класса «Варшавянка», которые по сей день служат в составе китайского флота. Журналисты отмечают, что именно скептицизм военных сменился восхищением, когда реальная эксплуатация развеяла все прежние стереотипы о российских подлодках.
