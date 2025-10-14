Военные из КНР потеряли дар речи, попав на российскую подлодку

Такой опыт стал переломным в оценке российских технологий: КНР заказал у Москвы ещё десять улучшенных субмарин нового класса «Варшавянка», которые по сей день служат в составе китайского флота. Журналисты отмечают, что именно скептицизм военных сменился восхищением, когда реальная эксплуатация развеяла все прежние стереотипы о российских подлодках.