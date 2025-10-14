Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Гончар рассказал, почему НАТО не участвует в переговорах по Украине

Посол РФ в Бельгии обратил внимание, что Североатлантический альянс перешёл на язык угроз.

Источник: Аргументы и факты

Североатлантический альянс не участвовал в переговорах по украинскому конфликту, поскольку не продемонстрировал готовность к диалогу, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар.

Так он прокомментировал отсутствие контактов между РФ и НАТО.

«Применительно к Евро-Атлантике пространство для дипломатии сузилось до предела, причем исключительно по причине неготовности наших так называемых партнеров — как натовцев, так и бельгийцев — к содержательному диалогу, а не просто обмену претензиями и обвинениями», — сказал дипломат, которого цитирует ТАСС.

Посол подчеркнул, что серьезные дискуссии по линии НАТО не ведутся даже «за закрытыми дверями». Гончар обратил внимание на то, что эта организация полностью перешла на язык угроз.

Напомним, в июле заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что планирование стран НАТО нацелено на подготовку военной машины к столкновению с РФ.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше