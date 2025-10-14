Посол Гончар рассказал, почему НАТО не участвует в переговорах по Украине

Североатлантический альянс не участвовал в переговорах по украинскому конфликту, поскольку не продемонстрировал готовность к диалогу, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар.
Так он прокомментировал отсутствие контактов между РФ и НАТО.
«Применительно к Евро-Атлантике пространство для дипломатии сузилось до предела, причем исключительно по причине неготовности наших так называемых партнеров — как натовцев, так и бельгийцев — к содержательному диалогу, а не просто обмену претензиями и обвинениями», — сказал дипломат, которого цитирует ТАСС.
Посол подчеркнул, что серьезные дискуссии по линии НАТО не ведутся даже «за закрытыми дверями». Гончар обратил внимание на то, что эта организация полностью перешла на язык угроз.
Напомним, в июле заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что планирование стран НАТО нацелено на подготовку военной машины к столкновению с РФ.