Посол Гончар рассказал, почему НАТО не участвует в переговорах по Украине

«Применительно к Евро-Атлантике пространство для дипломатии сузилось до предела, причем исключительно по причине неготовности наших так называемых партнеров — как натовцев, так и бельгийцев — к содержательному диалогу, а не просто обмену претензиями и обвинениями», — сказал дипломат, которого цитирует ТАСС.