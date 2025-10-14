Как будет финансироваться спорт высших достижений в Казахстане

Государственные физкультурно-спортивные организации, в которых осуществляется учебно-тренировочный процесс по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса, представляют в уполномоченный орган или местный исполнительный орган акт оказанных услуг с приложением ежемесячного отчета об исполнении договора о государственных закупках, а также итоговый отчет по завершению исполнения договора о государственных закупках.