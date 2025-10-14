Ричмонд
Как будет финансироваться спорт высших достижений в Казахстане

И.о. министра туризма и спорта приказом от 30 сентября 2025 года утвердил Перечень видов спорта высших достижений и порядок их финансирования за счет бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Правилами установлено, что спорт высших достижений — это национальные виды спорта и виды спорта, включенные в программы Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских, Параазиатских игр.

Перечень видов спорта высших достижений для Республики Казахстан определяется уполномоченным органом в области физической культуры и спорта. Данный перечень пересматривают по итогам летних и зимних Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, Азиатских (летних и зимних Азиатских игр, Азиатских игр в закрытых помещениях по боевым искусствам, Пляжных Азиатских игр), Параазиатских игр (летних и зимних).

Финансирование видов спорта высших достижений осуществляется за счет средств республиканского и местного бюджетов на соответствующие финансовые годы, в соответствии с бюджетным законодательством РК.

Профессиональные спортивные клубы по игровым видам спорта, относящимся к спорту высших достижений, финансируются согласно лимитам бюджетных средств, выделяемым на содержание профессиональных спортивных клубов по игровым видам спорта.

Лимиты расходов определяются с учетом:

  • приоритетных задач по участию членов национальных и (или) штатных национальных команд РК по видам спорта, команд областей, городов республиканского значения и столицы, районных, городов областного значения сборных команд и спортсменов, зачисленных в физкультурно-спортивные организации, в международных спортивных соревнованиях в текущем календарном году;
  • единого календаря спортивно-массовых мероприятий.

Уполномоченный орган или местный исполнительный орган в целях финансирования видов спорта высших достижений за счет бюджетных средств заключает с государственными физкультурно-спортивными организациями, в которых осуществляется учебно-тренировочный процесс по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса, договор о государственных закупках на соответствующий финансовый год.

Финансирование видов спорта высших достижений за счет бюджетных средств, культивируемых физкультурно-спортивными организациями в организационно-правовой форме государственного учреждения, осуществляется в соответствии с индивидуальным планом финансирования государственного учреждения, утверждаемым уполномоченным орган и (или) местным исполнительным органом.

Финансирование осуществляется ежемесячно на основании заключенного договора о государственных закупках.

Финансирование предусматривается на:

  • осуществление учебно-тренировочного процесса по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с национальными стандартами спортивной подготовки;
  • подготовку и участие членов национальных и (или) штатных национальных команд РК по видам спорта в международных спортивных соревнованиях на территории РК и за ее пределами;
  • подготовку команд областей, городов республиканского значения и столицы и их участие в республиканских и международных спортивных соревнованиях по видам спорта высших достижений;
  • подготовку районных, городов областного значения сборных команд по видам спорта и их выступления на областных спортивных соревнованиях;
  • проведение республиканских и международных спортивных соревнований совместно с национальными аккредитованными спортивными федерациями и местными исполнительными органами;
  • проведение областных, городов республиканского значения, столицы спортивных соревнований совместно с национальными и (или) местными аккредитованными спортивными федерациями;
  • проведение районных, городов областного значения спортивных соревнований по видам спорта совместно с местными аккредитованными спортивными федерациями;
  • участие в проведении республиканских и международных спортивных соревнований, проводимых уполномоченным органом в области физической культуры и спорта совместно с национальными аккредитованными спортивными федерациями;
  • содержание спортсменов, вошедших в составы национальных и (или) штатных национальных команд РК по видам спорта;
  • функционирование государственных физкультурно-спортивных организаций;
  • строительство, реконструкцию и капитальный ремонт республиканских объектов спорта.

Финансирование включает в себя следующие расходы:

  • питание спортсменов, которое определяется на основании Методики нормативов питания и фармакологического обеспечения спортсменов, в том числе военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов в период учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий;
  • питание животных и птиц, использующихся в видах спорта, определяется на основании нормативов питания животных и птиц, использующихся в видах спорта;
  • медицинское обеспечение и оказание медицинской помощи;
  • фармакологическое обеспечение;
  • приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования и спортивной экипировки на основании натуральных норм обеспечения спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в период подготовки и участия в спортивных мероприятиях, проводимых на территории Республики Казахстан и за ее пределами;
  • наем жилых помещений, суточные, проезд до места проведения спортивных мероприятий и обратно. При проведении спортивного мероприятия и учебно-тренировочного сбора по месту фактического проживания участников допускается оплата за проживание и питание;
  • приобретение горюче-смазочных материалов;
  • расходы по видам спорта, связанные с материальным обеспечением участников спортивных мероприятий;
  • оплату визовых услуг, стоимости перевозки багажа и трансфера;
  • изготовление и приобретение полиграфической и сувенирной продукции;
  • церемонию награждения и вручение призов;
  • аренду места проведения спортивных мероприятий, музыкального и светового оборудования, инвентаря и иных вспомогательных средств;
  • транспортные, почтово-телеграфные, типографские и информационные расходы;
  • оплату труда работников, привлеченных к организации и проведению спортивных мероприятий, услуг привлеченных специалистов и обслуживающего персонала (в том числе медицинского);
  • оплату услуг спортивных судей за обслуживание спортивных соревнований;
  • оплату услуг по подгонке и настройке спортивного инвентаря;
  • обслуживание и прием спортивных делегаций, наем жилых помещений и организованное питание;
  • оплату услуг, связанных с подготовкой и текущим содержанием мест проведения, организацией спортивных мероприятий, включая услуги, оказываемые на возмездной основе юридическими и физическими лицами;
  • приобретение материальных запасов для проведения спортивных мероприятий, исходя из специфики вида спорта или спортивного мероприятия, необходимых для его проведения;
  • расходы, связанные с оплатой стартовых и организационных взносов по участию в спортивных мероприятиях, регистрацией спортивных мероприятий в единых республиканских и региональных календарях;
  • командирование национальных и (или) штатных национальных команд РК по видам спорта, участников спортивных мероприятий для участия в спортивных мероприятиях, и специалистов необходимых для обслуживания спортивного соревнования;
  • возмещение расходов сопровождающего спортсмена с инвалидностью первой группы;
  • оплату по договорам о спортивной деятельности;
  • оплату денежных поощрений;
  • оплату компенсационных выплат;
  • выплаты ежемесячного денежного содержания спортсменам, входящим в состав национальных команд РК по видам спорта, их тренерам.

Государственные физкультурно-спортивные организации, в которых осуществляется учебно-тренировочный процесс по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса, представляют в уполномоченный орган или местный исполнительный орган акт оказанных услуг с приложением ежемесячного отчета об исполнении договора о государственных закупках, а также итоговый отчет по завершению исполнения договора о государственных закупках.

В перечень видов спорта высших достижений включили:

  • конный спорт;
  • стрелковые виды спорта;
  • тяжелая атлетика;
  • бадминтон;
  • бокс;
  • баскетбол;
  • волейбол;
  • гимнастические виды спорта;
  • дзюдо;
  • легкая атлетика;
  • фехтование и др.

Также перечень содержит следующие национальные виды спорта:

  • аударыспақ;
  • асық ату;
  • бәйге;
  • дәстүрлі садақ ату;
  • жамбы ату;
  • жекпе-жек;
  • көкпар;
  • қазақ күресі;
  • құсбегілік;
  • теңге ілу;
  • тоғызқұмалақ.

Всего в список входит 65 видов спорта.

Приказ вводится в действие с 21 октября 2025 года.