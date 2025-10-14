Юрий Слюсарь о закрытии Ростовского ипподрома: «Понимаю недовольство наших коневодов»

Одному из старейших ипподромов в Ростове-на-Дону остается работать на прежнем месте совсем недолго. Закрытие намечено на конец ноября. Это событие, возмутившее общественность далеко за пределами донской столицы, прокомментировал глава региона Юрий Слюсарь и сити-менеджер Ростова Александр Скрябин.
Юрий Слюсарь напомнил, что уже много лет земля под ипподромом находится в частной собственности. Поэтому власти юридически не могут диктовать собственнику, что ему делать со своим активом. Однако Слюсарь подчеркнул, что в городской администрации могут не пропустить проект застройки этой территории. Чиновники настаивают, что там должен появиться большой парк и несколько зданий, которые не будут портить облик города.
«Понимаю недовольство наших коневодов. Поручил запланировать встречу с ними», — говорится в сообщении губернатора в соцсетях..
Для конников власти намерены начать искать новое место. Но для этого нужно определить, какая для этого нужна инфраструктура, строения, площадки.
«Как глава города считаю, что парк в центре города украсит Ростов и станет новым центром притяжения горожан. А для гостей города парк станет новой яркой достопримечательностью», — сказал глава города Александр Скрябин.
Ранее «Югополис» сообщал, что власти города обсуждали судьбу ростовского ипподрома в течение нескольких лет. Конников обещали не выселять, пока не найдут для них новое место. Обсуждалась возможность перенести ипподром на Левый берег Дона. Однако там новое место для развития конного спорта еще не обустроили.
Куда вывезут собственники своих лошадей с территории ипподрома 29 ноября, неизвестно.