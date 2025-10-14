Юрий Слюсарь о закрытии Ростовского ипподрома: «Понимаю недовольство наших коневодов»

Юрий Слюсарь напомнил, что уже много лет земля под ипподромом находится в частной собственности. Поэтому власти юридически не могут диктовать собственнику, что ему делать со своим активом. Однако Слюсарь подчеркнул, что в городской администрации могут не пропустить проект застройки этой территории. Чиновники настаивают, что там должен появиться большой парк и несколько зданий, которые не будут портить облик города.