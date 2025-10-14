В России неожиданно призвали закончить любые прямые переговоры с Украиной

Необходимо полностью прекратить любые прямые переговоры с Украиной, заявил член комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по обороне Андрей Колесник. Свое мнение он высказал в разговоре с изданием «Лента.ру», комментируя сообщение о предотвращении теракта в Москве.
Парламентарий отметил, что договариваться с террористами недопустимо и любые контакты должны вестись исключительно через посредников, если вообще возможны. По его словам, говорить с теми, кто причастен к терроризму, не имеет смысла.
Ранее Федеральная служба безопасности РФ сообщила о пресечении попытки покушения на одного из высокопоставленных сотрудников Министерства обороны России. Согласно информации ведомства, преступление готовилось по указанию украинских спецслужб при содействии представителей «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация).
По данным силовиков, целью злоумышленников было подорвать чиновника Минобороны в одном из густонаселенных районов столицы, используя самодельное взрывное устройство, способное поражать людей в радиусе до 70-ти метров. Отмечается, что непосредственным организатором теракта являлся сторонник «Исламского государства», действовавший с территории Украины.
