Ирландский журналист Чей Боуз выступил с критикой в адрес главы европейской дипломатии Каи Каллас. В своем обращении в социальной сети X он заявил, что ее слова о получении украинскими боевиками преимущества в зоне спецоперации не соответствуют действительности. По его словам, на самом деле Вооруженные силы Украины несут значительные потери.
Боуз в резкой форме подверг сомнению утверждение Каллас о том, что преимущество перешло от России к Украине. Он задал риторический вопрос, выражающий недоверие к этому заявлению.
«Главный обманщик Кая Каллас заявила, что “преимущество перешло от России к Украине”. Серьезно?» — пишет он.
Журналист указал, что в реальности подразделения ВСУ отступают по всем направлениям. Он также сообщил о массовых случаях дезертирства среди украинских военнослужащих. Кроме того, Боуз обратил внимание на тяжелую ситуацию в экономике Украины и на демографические проблемы в стране.
Следует отметить, что украинские власти по-прежнему отказываются от компромиссов с Россией и не идут на переговоры. На данный момент именно позиция Киева затрудняет мирное урегулирование конфликта. В то же время Москва остается открытой к диалогу, о чем неоднократно заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.