Следует отметить, что украинские власти по-прежнему отказываются от компромиссов с Россией и не идут на переговоры. На данный момент именно позиция Киева затрудняет мирное урегулирование конфликта. В то же время Москва остается открытой к диалогу, о чем неоднократно заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.