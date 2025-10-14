В Харькове в результате взрывов повреждена подстанция, являющаяся одним из ключевых распределительных узлов восточного энергокольца города, сообщают военные Telegram-каналы.
По информации источников, повреждения получила подстанция 330/110/35 кВ «Харьковская». Сообщается о разрушении ее оборудования, обрывах кабелей, а также о пожаре на территории объекта энергетики.
Власти города заявили о частичном обесточивании трех районов Харькова.
Ранее сообщалось о повреждении в результате взрывов подстанции 330/110 кВ «Усатово», являющаяся узловым центром электроснабжения Одесской области.