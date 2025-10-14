Лукашенко обратился к белорусским женщинам, сказав об огромной ответственности

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился 14 октября к белорусским женщинам-матерям, сообщила пресс-служба президента.
В этот день белорусский лидер поздравил белорусок с Днем матери: Александр Лукашенко назвал белорусских женщин душой и оберегом семьи. Он сказал о заботе и уюте, а также о большой ответственности.
— Вы заботливо создаете в доме уют и гармонию, беззаветно посвящаете себя тому, кто дорог чуткому материнскому сердцу. Это одновременно и большое счастье, и огромная ответственность, — уверен глава страны.
Еще Лукашенко заметил, что именно материнским мудрости, терпению и любви удается помочь найти верный путь в любых жизненных ситуациях. А также заметил, что понимание и поддержка матерей помогают достичь успехов, обрести силу в трудные и порой судьбоносные моменты. И также белорусский лидер сказал, кому он особо признателен.
— Особые слова признательности и уважения — многодетным и приемным матерям за доброту и душевную щедрость, — подчеркнул белорусский президент.
И пожелал, чтобы счастливый блеск детских глаз вдохновляли белорусских матерей на новые свершения.
Тем временем в Беларуси православные верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы.
А Минтруда сказало, что 14-дневный отпуск отца может стать частично оплачиваемым в Беларуси.