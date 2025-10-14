Berliner Zeitung: Германия утратила влияние из-за поддержки Израиля

Кроме того, по оценкам BZ, Германия также потеряла влияние в странах глобального Юга. В этих государствах ценили дипломатическую уравновешенность и моральный авторитет Берлина, который был утрачен из-за поддержки им правительства Израиля, считает издание. Роковым, как отмечается, стало заявление тогдашней главы МИД Бербок о возможной утере гражданскими объектами в секторе Газа охраняемого статуса. В мире, пишет газета, это восприняли как оправдание атак против мирных жителей.