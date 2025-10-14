Ричмонд
Berliner Zeitung: Германия утратила влияние из-за поддержки Израиля

БЕРЛИН, 14 октября. /ТАСС/. Политика канцлера ФРГ Фридриха Мерца и бывшего министра иностранных дел страны Анналены Бербок по поддержке Израиля привела к утрате Берлином влияния на мировой арене. С таким заявлением выступила газета Berliner Zeitung (BZ).

Источник: РИА "Новости"

По мнению издания, Германия не сыграла самостоятельной и активной роли в конфликте на Ближнем Востоке и не надавила на правительство премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, поскольку ФРГ «под руководством Мерца безоговорочно поддерживала израильское правительство», даже с учетом антивоенных настроений в самой Германии.

Кроме того, по оценкам BZ, Германия также потеряла влияние в странах глобального Юга. В этих государствах ценили дипломатическую уравновешенность и моральный авторитет Берлина, который был утрачен из-за поддержки им правительства Израиля, считает издание. Роковым, как отмечается, стало заявление тогдашней главы МИД Бербок о возможной утере гражданскими объектами в секторе Газа охраняемого статуса. В мире, пишет газета, это восприняли как оправдание атак против мирных жителей.

