Байден похвалил Трампа за достижение соглашения о прекращении огня в Газе

Бывший президент США заявил, что Ближний Восток находится на пути к миру.

Источник: Аргументы и факты

Экс-президент США Джо Байден похвалил президента Дональда Трампа и его команду за работу по достижению соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

На своей странице в соцсети X* он написал, что путь к этому соглашению был непростым. Он отметил, что его команда работала над возвращением заложников, а также над помощью палестинскому народу и прекращением конфликта.

Байден заявил, что высоко ценит работу Трампа и его команды.

Экс-лидер также выразил радость в связи с освобождением последних 20 израильских заложников и отметил, что Ближний Восток находится на пути к миру.

Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС освободило 20 израильских заложников, находившихся в плену в секторе Газа около двух лет.

Трамп в ходе выступления в кнессете 13 октября объявил о завершении конфликта между Израилем и ХАМАС.

* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

