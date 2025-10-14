Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп счел, что Эрдоган может помочь, так как «его уважает Путин»

Президент США назвал турецкого коллегу своим «другом». «Я не лажу со слабыми. Я лажу с сильными», — заявил глава Белого дома.

Источник: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Президент США Дональд Трамп не исключил, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган может помочь в урегулировании конфликта на Украине, поскольку «его уважает Россия».

«Я не могу вам сказать про Украину, но его уважает Путин, и он [Эрдоган] мой друг», — заявил Трамп журналистам на борту Air Force One по пути из Египта.

«Я не лажу со слабыми. Я лажу с сильными», — отметил он.

В сентябре американский лидер на встрече в Белом доме с турецким коллегой заявил, что хотел бы, чтобы Турция прекратила покупать российские энергоносители, пока продолжается конфликт, и назвал Эрдогана «очень нейтральным».

«Ему нравится быть нейтральным. Мне тоже нравится быть нейтральным. Но он тот, кто если вмешается, лучшее, что он может сделать, — это не покупать нефть и газ у России», — убежден президент США. Трамп также сказал, что президенту России Владимиру Путину стоит остановиться. Турция в прошлом месяце выразила готовность взять на себя больше ответственности в урегулировании конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на прошлой неделе заявил, что Москва «движется в сторону мирного урегулирования» и что импульс после встречи Путина и Трампа на Аляске «жив».

«Будем надеяться, будет жить дальше, что президент Трамп сохраняет политическую волю на мирное урегулирование», — сказал Песков.

В то же время, считают в Кремле, Украина «явно воодушевлена европейцами» и не стремится к мирному процессу, поскольку считает, что «что-то изменится на фронтах» для нее, однако «реальное положение дел свидетельствует об обратном».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше