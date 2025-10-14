Ричмонд
Царев: бойцы РФ заняли до половины днепропетровского села Алексеевка

Экс-депутат Рады сообщил также о продвижении российских военных к северу отВербового.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся в Днепропетровской области российские военные взяли под контроль до половины территории села Алексеевка, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«В Алексеевке до половины села находится под контролем ВС РФ», — написал он.

Экс-парламентарий сообщил также о продвижении подразделений РФ к северу от освобожденного ранее села Вербовое.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о прорыве российских войск в Алексевку и закреплении их на территории этого села.

