Царев: бойцы РФ заняли до половины днепропетровского села Алексеевка

Продвигающиеся в Днепропетровской области российские военные взяли под контроль до половины территории села Алексеевка, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«В Алексеевке до половины села находится под контролем ВС РФ», — написал он.
Экс-парламентарий сообщил также о продвижении подразделений РФ к северу от освобожденного ранее села Вербовое.
Напомним, на прошлой неделе стало известно о прорыве российских войск в Алексевку и закреплении их на территории этого села.
