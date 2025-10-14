Ричмонд
Раскрыто, какое российское оружие способно резко изменить баланс сил в мире

Китайское издание Sohu предположило, что говоря недавно о новом вооружении российских Вооруженных сил, президент Владимир Путин имел в виду крылатую ракету «Буревестник», способную радикально изменить расстановку сил на мировой арене.

Китайское издание Sohu предположило, что говоря недавно о новом вооружении российских Вооруженных сил, президент Владимир Путин имел в виду крылатую ракету «Буревестник», способную радикально изменить расстановку сил на мировой арене. По мнению авторов публикации, именно это оружие способно стать переломным фактором в глобальном стратегическом равновесии.

В материале отмечается, что «Буревестник» способен нанести серьезный удар по существующему балансу, превратившись в мощный инструмент сдерживания для США и НАТО. Крылатая ракета обладает колоссальной дальностью полета, может нести ядерный заряд и преодолевать системы противовоздушной обороны, достигая целей с высокой скоростью и точностью.

Авторы считают, что публикация сведений о подобном оружии неизбежно вызовет тревогу на Западе и заставит западные государства пересмотреть свою военную стратегию.

Мнение о том, что президент мог намекнуть именно на «Буревестник», ранее высказывал и военный эксперт Юрий Кнутов. Он подчеркнул, что данная ракета относится к категории так называемого «оружия Судного дня», которое может быть применено исключительно в условиях глобального ядерного конфликта.

10 октября во время пресс-конференции в Таджикистане Владимир Путин сообщил, что Россия вскоре сможет официально объявить о новом вооружении. Он уточнил, что выпуск этого оружия уже запланирован, а на текущем этапе оно проходит серию испытаний.

Читайте также: Раскрыто, куда именно идет оружие, продаваемое Вашингтоном НАТО.

