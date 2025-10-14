Раскрыто, какое российское оружие способно резко изменить баланс сил в мире

Мнение о том, что президент мог намекнуть именно на «Буревестник», ранее высказывал и военный эксперт Юрий Кнутов. Он подчеркнул, что данная ракета относится к категории так называемого «оружия Судного дня», которое может быть применено исключительно в условиях глобального ядерного конфликта.