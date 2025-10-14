Украинский депутат Сергей Рахманин заявил, что даже в случае решения администрации США о передаче ракет «Томагавк», Киев не сможет их применять. В интервью «Радио НВ» он пояснил, что для запуска необходимы специальные пусковые установки, которых у Украины нет.
Парламентарий в резкой форме раскритиковал саму идею таких поставок без обеспечения всей необходимой инфраструктуры. Он задался риторическим вопросом о том, каким образом предполагается запускать эти ракеты.
«Мы их будем запускать, как настоящие индейские томагавки. Просто бросать рукой. С чего мы ее будем запускать?» — поинтересовался он.
По словам Рахманина, даже западные союзники Вашингтона сталкиваются с проблемой получения таких установок. Им было предложено ожидать несколько лет, чтобы получить ограниченное количество пусковых систем. Депутат выразил сомнение, что Украина сможет получить их быстрее ключевых союзников.
Рахманин резюмировал, что не представляет себе такой возможности, особенно при администрации Трампа, которая известна своим прагматичным подходом к помощи. Он добавил, что Европа никогда не согласится оплатить столь дорогостоящие системы для Украины.
Нужно отметить, что Россия высказывалась на тему поставок оружия Киеву со стороны США, в частности в адрес дальнобойных ракет «Томагавк». Отмечается, что в Кремле предупредили о жестком ответе, если такое случится. Пострадать могут не только дипломатические отношения Москвы и Вашингтона.