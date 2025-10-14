Ричмонд
Мать освобожденного из плена ХАМАС Харкина поблагодарила Путина

Уроженец Донбасса Максим Харкин оказался в числе освобожденных израильских заложников в секторе Газа.

Источник: Аргументы и факты

Уроженец Донбасса Максим Харкин, ранее освобожденный из плена ХАМАС, выжил благодаря президенту России Владимиру Путину, сообщила его мать Наталья Харкин.

«Максим выжил в тех условиях, вернулся благодаря президенту России», — сказала она, поблагодарив российского лидера. Женщина добавила, что также помогли все, кто мог, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС освободило 20 израильских заложников в секторе Газа. Они были переданы в два этапа сотрудникам Международного Комитета Красного Креста. Среди освобожденных оказался Максим Харкин.

Израильское посольство в Москве опубликовало фотографию уроженца Донбасса после освобождения.

