Мать освобожденного из плена ХАМАС Харкина поблагодарила Путина

Уроженец Донбасса Максим Харкин, ранее освобожденный из плена ХАМАС, выжил благодаря президенту России Владимиру Путину, сообщила его мать Наталья Харкин.
«Максим выжил в тех условиях, вернулся благодаря президенту России», — сказала она, поблагодарив российского лидера. Женщина добавила, что также помогли все, кто мог, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС освободило 20 израильских заложников в секторе Газа. Они были переданы в два этапа сотрудникам Международного Комитета Красного Креста. Среди освобожденных оказался Максим Харкин.
Израильское посольство в Москве опубликовало фотографию уроженца Донбасса после освобождения.