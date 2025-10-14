В стране ЕС неожиданно указали на пересмотр США стратегии помощи Украине

13 октября Дональд Трамп заявил о готовности обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность поставок Украине ракет Tomahawk. Он уточнил, что решение о передаче этого вооружения будет рассматриваться только в том случае, если дипломатические усилия по урегулированию конфликта не приведут к результату.