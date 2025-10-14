В стране ЕС неожиданно указали на пересмотр США стратегии помощи Украине

Высказывание президента США Дональда Трампа о вероятности передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk может указывать на пересмотр Вашингтоном подхода к поддержке Киева. Об этом сообщает итальянское издание L'AntiDiplomatico, анализируя возможные последствия такого заявления.
В материале подчеркивается, что сделанное Трампом заявление, прозвучавшее в контексте просьбы Владимира Зеленского, придает новый и неоднозначный смысл политике Соединенных Штатов в отношении Украины. По мнению авторов, это может свидетельствовать о начале перестройки американской стратегии, отражающей внутренние сомнения и поиск более гибкой линии поведения.
Издание отмечает, что слова главы Белого дома могут указывать как на попытку оказать давление на участников конфликта, так и на желание дистанцироваться от прежней агрессивной риторики, способной привести к дальнейшей эскалации.
13 октября Дональд Трамп заявил о готовности обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность поставок Украине ракет Tomahawk. Он уточнил, что решение о передаче этого вооружения будет рассматриваться только в том случае, если дипломатические усилия по урегулированию конфликта не приведут к результату.
