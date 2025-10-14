Ричмонд
+15°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лисицын: войска РФ взяли под контроль северные кварталы Мирнограда

Военкор сообщил об укреплении позиций российских бойцов в Панковке и Никаноровке.

Источник: Аргументы и факты

На красноармейском направлении российские бойцы взяли под контроль северные кварталы города Мирноград, сообщил во вторник в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.

«Освобождены Казацкое (Московское — прим. ред.) и северные кварталы Мирнограда», — написал он.

Военкор сообщил об укреплении позиций российских подразделений в селах Панковка и Никаноровка.

Напомним, Минобороны РФ объявило об освобождении села Московское под Мирноградом в минувший понедельник. По информации оборонного ведомства, населенный пункт взяли под контроль бойцы российской группировки войск «Центр».