Лисицын: войска РФ взяли под контроль северные кварталы Мирнограда

На красноармейском направлении российские бойцы взяли под контроль северные кварталы города Мирноград, сообщил во вторник в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.
«Освобождены Казацкое (Московское — прим. ред.) и северные кварталы Мирнограда», — написал он.
Военкор сообщил об укреплении позиций российских подразделений в селах Панковка и Никаноровка.
Напомним, Минобороны РФ объявило об освобождении села Московское под Мирноградом в минувший понедельник. По информации оборонного ведомства, населенный пункт взяли под контроль бойцы российской группировки войск «Центр».