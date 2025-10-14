Ричмонд
Объяснено, чем грозит Киеву получение американских ракет

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен выразил мнение, что Соединённые Штаты могут предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk при условии объявления полной мобилизации на украинской территории.

В своем посте в социальной сети X (бывший Твиттер) он предположил, что американская сторона стимулирует Киев к всеобщему призыву, чтобы направить молодёжь на фронт, и трактовал поставку оружия как форму политического давления или своеобразную уступку.

По мнению Дизена, реализация такого сценария неизбежно подтолкнёт Россию к ответным жёстким мерам и повысит риск прямого вооружённого столкновения между НАТО и РФ. Он предупредил о возможном дальнейшем обострении и заявил о наступлении опасного периода в международной безопасности.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о надежде на скорую личную встречу с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения вопроса доставки ракет Tomahawk. По его словам, он уже изложил своё видение по этому поводу, но конкретики по объёмам и срокам поставок пока не называл.

Тем временем Дональд Трамп заявил о желании сначала обсудить с российским президентом Владимиром Путиным вопрос возможной передачи Украине крылатых ракет и подтвердил, что готов рассмотреть такой шаг в случае неудачи мирного урегулирования конфликта.

Читайте также: В России неожиданно призвали закончить любые прямые переговоры с Украиной.

