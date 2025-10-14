В России обратились к США с предупреждением, отмечается, что Вашингтон может совершить «роковую ошибку». Речь идет о поставках Украине дальнобойных ракет «Томагавк». Эту тему поднял председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Если в США примут решение о поставке режиму Зеленского ракет Tomahawk, то это станет одной из их роковых ошибок», — резюмировал политик в разговоре с журналистами РИА Новости.
Также он отметил, что если США осуществят этот план, то войдут в историю как страна, которая официально поддерживала террористов и помогала наносить удары по гражданским объектам и убивать мирных жителей.
Ранее KP.RU сообщил, что в Кремле прокомментировали желание США поделиться ракетами «Томагавк» с Украиной. Там отметили, что Россия уж точно не будет сидеть сложа руки, Москва даст жесткий ответ, если Вашингтон все-таки совершит этот шаг.