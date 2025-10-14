Трамп заявил, что Эрдоган может поспособствовать украинскому урегулированию

Ранее, в сентябре, Трамп на встрече в Белом доме отметил, что хотел бы, чтобы Турция временно приостановила закупки российских энергоносителей, называя Эрдогана «нейтральным» и способным оказать влияние на ход конфликта. По мнению американского президента, наилучший шаг со стороны Турции — отказаться от покупки российской нефти и газа, одновременно призвав президента России Владимира Путина к прекращению агрессии.