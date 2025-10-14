Трамп заявил, что Эрдоган может поспособствовать украинскому урегулированию

Президент США Дональд Трамп допустил, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган может сыграть конструктивную роль в разрешении украинского кризиса, поскольку пользуется уважением России. Такое мнение американский лидер озвучил журналистам на борту Air Force One по пути из Египта, подчеркнув, что ценит сотрудничество с сильными лидерами.
Ранее, в сентябре, Трамп на встрече в Белом доме отметил, что хотел бы, чтобы Турция временно приостановила закупки российских энергоносителей, называя Эрдогана «нейтральным» и способным оказать влияние на ход конфликта. По мнению американского президента, наилучший шаг со стороны Турции — отказаться от покупки российской нефти и газа, одновременно призвав президента России Владимира Путина к прекращению агрессии.
Турция недавно выразила готовность принять на себя большую ответственность в процессе урегулирования конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва движется в сторону мирного разрешения ситуации и что политический импульс после встречи Путина и Трампа на Аляске сохраняется.
При этом в Кремле считают, что Украина находится под сильным влиянием европейских стран и не проявляет готовности к мирным переговорам, рассчитывая на изменения на фронтах, хотя реальная обстановка указывает на обратное.
Читайте также: В России неожиданно призвали закончить любые прямые переговоры с Украиной.