В Кировоградской области взрывами повреждена критическая инфраструктура

В ряде населенных пунктов региона зафиксированы перебои с электроснабжением.

Источник: Аргументы и факты

В Кировоградской области в результате взрывов получили повреждения объекты критической инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации региона Андрей Райкович.

Согласно его сведениям, объекты инфраструктуры загорелись после взрывов на территории Долинской и Новопразской общинах. Согласно сведениям чиновника, пожары уже ликвидировали.

Райкович сообщил об отключении света в ряде населенных пунктов региона.

По данным мониторинговых ресурсов, взрывы в Кировоградской области прогремели в ночь на вторник на фоне воздушной тревоги.

Ранее стало известно о повреждении в результате взрывов одного из ключевых узлов восточного энергокольца Харькова.