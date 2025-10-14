В Кировоградской области взрывами повреждена критическая инфраструктура

В Кировоградской области в результате взрывов получили повреждения объекты критической инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации региона Андрей Райкович.
Согласно его сведениям, объекты инфраструктуры загорелись после взрывов на территории Долинской и Новопразской общинах. Согласно сведениям чиновника, пожары уже ликвидировали.
Райкович сообщил об отключении света в ряде населенных пунктов региона.
По данным мониторинговых ресурсов, взрывы в Кировоградской области прогремели в ночь на вторник на фоне воздушной тревоги.
Ранее стало известно о повреждении в результате взрывов одного из ключевых узлов восточного энергокольца Харькова.