Китай ввел санкции в отношении связанных с США пяти компаний

Министерство коммерции КНР сообщило о введении ответных санкций против пяти дочерних компаний южнокорейской Hanwha Ocean, имеющих связи с Соединёнными Штатами.
В заявлении, опубликованном во вторник на официальном сайте китайского ведомства, указывается, что в ответ на расследование США, проведённое в соответствии с разделом 301 и касающееся морского судоходства, логистики и судостроения Китая, результаты которого предусматривают введение портовых сборов для судов, связанных с КНР, Китай принял решение о введении контрмер.
Минкоммерции КНР подчеркнуло, что расследование и меры, принятые США, нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также наносят серьезный ущерб законным правам и интересам китайских компаний.
Как отмечается в заявлении, дочерние компании Hanwha Ocean в США оказывали содействие и поддержку соответствующему расследованию, нанося ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития Китая.
Ограничительные меры вводятся в отношении следующих дочерних компаний: Hanwha Shipping LLC, Hanwha Philly Shipyard Inc., Hanwha Ocean USA International LLC, Hanwha Shipping Holdings LLC и HS USA Holdings Corp. Организациям и лицам на территории КНР запрещено вести деловую деятельность и сотрудничать с данными компаниями. Соответствующие ограничения вступают в силу со вторника.
Ранее Китай также ввёл ответные портовые сборы «око за око» для американских судов, пришвартовывающихся в китайских портах.