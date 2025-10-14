Китай ввел санкции в отношении связанных с США пяти компаний

В заявлении, опубликованном во вторник на официальном сайте китайского ведомства, указывается, что в ответ на расследование США, проведённое в соответствии с разделом 301 и касающееся морского судоходства, логистики и судостроения Китая, результаты которого предусматривают введение портовых сборов для судов, связанных с КНР, Китай принял решение о введении контрмер.