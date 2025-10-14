«‎Я всё улажу!» В Британии узнали, кто способен сорвать поставку Tomahawk на Украину

«Он (Уиткофф) скажет, что мол, давайте не давать Трампу повода думать, что эти ракеты Tomahawk смогут напугать россиян и заставить пойти на уступки. Я всё с ними (Россиянами) улажу чуть позже», — сказал аналитик.
Меркурис полагает, что Уиткофф понимает бесполезность угроз в данном случае: отправка столь заметного вооружения лишь ознаменует новый виток напряжения, на который Россия ответит жёстче. Такое развитие, считает эксперт, рискует затянуть войну, а не приблизить мир.
Ранее президент США заявил о планах обсудить возможные поставки ракет Tomahawk с главой РФ Владимиром Путиным. Вместе с тем на этой неделе у него запланировала встреча с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, который приедет в Белый дом.
