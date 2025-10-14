Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«‎Я всё улажу!» В Британии узнали, кто способен сорвать поставку Tomahawk на Украину

Помощник президента США Стив Уиткофф специально не даёт повода Дональду Трампу резко шагнуть в сторону Киева. Он будет настаивать, что не стоит провоцировать Москву поставками ракет Tomahawk, поскольку в итоге РФ не отступится, а градус конфликта лишь усилится. Об этом заявил у себя на YouTube-канале британский аналитик Александр Меркурис.

Источник: Life.ru

«Он (Уиткофф) скажет, что мол, давайте не давать Трампу повода думать, что эти ракеты Tomahawk смогут напугать россиян и заставить пойти на уступки. Я всё с ними (Россиянами) улажу чуть позже», — сказал аналитик.

Меркурис полагает, что Уиткофф понимает бесполезность угроз в данном случае: отправка столь заметного вооружения лишь ознаменует новый виток напряжения, на который Россия ответит жёстче. Такое развитие, считает эксперт, рискует затянуть войну, а не приблизить мир.

Ранее президент США заявил о планах обсудить возможные поставки ракет Tomahawk с главой РФ Владимиром Путиным. Вместе с тем на этой неделе у него запланировала встреча с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, который приедет в Белый дом.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше