Главные новости 14 октября 2025 года

Последние новости за сегодня — 14 октября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 14 октября 2025.

В МИД РФ заверили, что российские ПВО справятся с Tomahawk

Источник: Reuters

Крылатые ракеты Tomahawk в случае их передачи Украине Пентагоном будут ликвидированы российскими средствами ПВО. Об этом заявил посол МИД по особым поручениям Родион Мирошник. Представитель министерства добавил, что факт передачи будет являться свидетельством истинных намерений Белого дома.

В Польше расшифровали сигнал Путина Западу

Источник: Пресс-служба Президента России

Выступление президента РФ Владимира Путина на Совете безопасности сочли посланием Западу в Польше. Издание Mysl Polska считает, что российский политик дал понять, что его страна продолжит проведение СВО на Украине, так как на данный момент Кремль не видит условий для консенсуса с западной стороной и Киевом.

Трамп намерен привлечь Эрдогана к разрешению конфликта на Украине

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган способен помочь в урегулировании российско-украинского конфликта. Глава Белого дома считает, что лидер Турции пользуется уважением российского президента Владимира Путина, поэтому может способствовать налаживанию продуктивного диалога между Москвой и Киевом.

Макрона и Мерца СМИ назвали зрителями на саммите мира

Источник: Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и другие европейские политики присутствовали на саммите мира в Египте по случаю заключения перемирия в секторе Газа лишь в качестве наблюдателей. Об этом написала газета Die Welt. Журналисты отметили, что политики из Европы не участвовали в подписании итогового соглашения и были просто зрителями процесса.

Цена на золото достигла исторического максимума

Источник: Reuters

Стоимость фьючерсов на золото с поставкой в декабре на бирже Comex достигла рекордного значения — тройская унция торговалась за $4150. Днем 13 октября фьючерс на золото стоил $4100 за тройскую унцию. Аналитики Financial Times объяснили рост цены на золото притоком в золотые фонды (ETF). В сентябре мировые инвесторы вложили в ETF $15,5 млрд.

