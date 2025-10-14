Главные новости 14 октября 2025 года

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и другие европейские политики присутствовали на саммите мира в Египте по случаю заключения перемирия в секторе Газа лишь в качестве наблюдателей. Об этом написала газета Die Welt. Журналисты отметили, что политики из Европы не участвовали в подписании итогового соглашения и были просто зрителями процесса.