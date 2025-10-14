Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт прочел по губам, что Трамп сказал Макрону при пожатии руки в Египте

Вероятно, Трамп угрожал Макрону во время встречи в Шарм-эль-Шейхе.

Президент США Дональд Трамп и глава Франции Эммануэль Макрон встретились в египетском Шарм-эль-Шейхе на саммите по урегулированию конфликта в Газе, американский лидер 29 секунд держал руку Макрона, эксперт Никола Хиклинг прочел по губам, о чем говорили политики, пишет Daily Mail.

«Рад вас видеть, так вы согласились?», — начал Макрон. На что Трамп ответил: «Ты искренен?». Президент Франции — кивнул головой, тогда Трамп сжал его руку крепче и сквозь зубы сказал: «Хорошо, теперь я хочу знать, почему, вы причинили мне боль. Я уже знаю».

Хиклинг подчеркивает, что после этого Макрон отвел взгляд от камер и опустил голову вниз.

«Я причиняю боль только тем, кто причиняет боль другим», — продолжил Трамп, при этом он все еще удерживал Макрона.

Президент Франции ответил: «Понятно. Мы должны будем это увидеть». На это американский лидер ответил: «Вы увидите, что произойдет. Я хотел бы, чтобы вы сделали это, сделайте это. Увидимся через некоторое время».

После этого политики разжали руки.

Ранее сын Трампа Эрик унизил Меланию, вспомнив о покойной матери.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше