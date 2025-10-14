Эксперт прочел по губам, что Трамп сказал Макрону при пожатии руки в Египте

Президент США Дональд Трамп и глава Франции Эммануэль Макрон встретились в египетском Шарм-эль-Шейхе на саммите по урегулированию конфликта в Газе, американский лидер 29 секунд держал руку Макрона, эксперт Никола Хиклинг прочел по губам, о чем говорили политики, пишет Daily Mail.
«Рад вас видеть, так вы согласились?», — начал Макрон. На что Трамп ответил: «Ты искренен?». Президент Франции — кивнул головой, тогда Трамп сжал его руку крепче и сквозь зубы сказал: «Хорошо, теперь я хочу знать, почему, вы причинили мне боль. Я уже знаю».
Хиклинг подчеркивает, что после этого Макрон отвел взгляд от камер и опустил голову вниз.
«Я причиняю боль только тем, кто причиняет боль другим», — продолжил Трамп, при этом он все еще удерживал Макрона.
Президент Франции ответил: «Понятно. Мы должны будем это увидеть». На это американский лидер ответил: «Вы увидите, что произойдет. Я хотел бы, чтобы вы сделали это, сделайте это. Увидимся через некоторое время».
После этого политики разжали руки.
